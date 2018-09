LK Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Nordenham +++ Diebstahl aus Pkw in Butjadingen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst - Ein grauer Seat Leon wurde am Dienstag, 25. September 2018, zwischen 19:00 und 21:30 Uhr, in Nordenham beschädigt. Der Pkw wurde am linken Fahrbahnrand der Ludwigstraße abgestellt und vermutlich beim Rangieren durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden wurde auf 1.000 Euro geschätzt.

Am Seat wurde ein Zettel mit einer Handynummer und dem Namen 'Sabine' hinterlassen. Die Person, die den Zettel hinterlassen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, da mehrere Anrufversuche fehlschlugen. Ebenso bittet die Polizei Nordenham weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden (1155105).

+++

Auf bislang unbekannte Art und Weise konnten unbekannte Täter zwischen Dienstag, 25. September 2018, 20:00 Uhr und Mittwoch, 08:00 Uhr, einen Pkw in Butjadingen-Ruhwarden öffnen.

Der schwarze SUV stand auf einem Grundstück an der 'Alte Bahnhofstraße'. Die Täter entwendeten das Autoradio und eine geringe Menge Bargeld. Der Schaden wurde von der Polizei auf einen niedrigen dreistelligen Bereich geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham zu melden (1156070).

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Fragen bitte an Albert Seegers Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de