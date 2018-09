Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Stadtgebiet Delmenhorst: Fünf Einbrüche in Einfamilienhäuser +++ Nachtrag vom Wochenende

Delmenhorst - Am Freitag, 21. September2018, wurden der Polizei Delmenhorst fünf Einbrüche in Einfamilienhäuser gemeldet. An den Tatorten in der Paul-Klee-Straße, Slevogtstraße, Brahmsstraße, Wildeshauser Straße und im Blücherweg wurden überwiegend die Scheiben von Terrassentüren beschädigt, um so in die Häuser gelangen zu können.

Aus den Häusern wurde zumeist Bargeld und Schmuck entwendet.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahen konnte noch am Freitag ein Jugendlicher aus Delmenhorst vorläufig festgenommen werden.

Die intensive Ermittlungsarbeit der Polizei Delmenhorst führte dazu, dass der junge Mann unter dringendem Tatverdacht steht, für mindestens vier Einbrüche im Stadtgebiet verantwortlich zu sein. Bei weiteren vier Taten konnte seine Beteiligung zumindest nicht ausgeschlossen werden.

Am Samstag, 22. September 2018, wurde der tatverdächtige Jugendliche einer Haftrichterin am Amtsgericht in Delmenhorst vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde die Untersuchungshaft angeordnet.

