Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Pressemeldung der Polizei Delmenhorst

Delmenhorst - +++ Verkehrsunfallflucht mit anschließendem Widerstand gg. Polizeibeamte +++

Ganderkesee. Am Freitagabend, gegen 19.00 Uhr, kam es auf der Wildeshauser Landstraße im Bereich Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus Delmenhorst befuhr zunächst die Strecke in Richtung Schlutter und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss entfernte er die Kennzeichen vom Fahrzeug und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte im Rahmen einer Fahndung durch die Polizei gestellt werden, leistete dabei jedoch Widerstand. Wie sich später herausstellte, stand der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein und beschlagnahmte den Führerschein.

.

+++ Diebstahl aus Firmenfahrzeugen +++

Bookholzberg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangten bislang unbekannte Täter auf ein Firmengrundstück in der Straße "Zur Eisenhütte". Hier machten sie sich an zwei Firmenfahrzeugen zu schaffen und entwendeten daraus mehrere Werkzeuge. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 2000,- Euro. Hinweise an die Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410.

