Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Polizeikommissariat Nordenham: Unfallflucht mit Zeugenaufruf

Delmenhorst - Verkehrsunfall in Butjadingen, Zeugenaufruf:

Am Samstag, 29.09.2018, ereignete sich in der Zeit von 07:45 - 08:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Butjadinger Straße zwischen Abbehausen und Stollhamm in Fahrtrichtung Burhave. Ein weißer Lkw touchierte hier mehrere Pfeilbaken, Leitpfosten und einen Baum. Hiernach entfernte sich der Lkw unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000,00 Euro. Die Polizei Nordenham sucht Unfallzeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Angaben zum Fahrzeugtyp, dem Kennzeichen oder dem Fahrer geben können. Hinweise bitte an Tel.: 04731 - 9981115

