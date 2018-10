Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

LK Wesermarsch: Verkehrsunfall in Jade +++ 18-Jährige leicht verletzt

Delmenhorst - Leichte Verletzungen erlitt eine 18-jährige Frau aus Varel bei einem Verkehrsunfall in Jade.

Sie war am Sonntag, 30. September 2018, 09:45 Uhr, mit ihrem Fiat auf der Kreuzmoorstraße in Richtung Oldenbroker Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Bollenhagener Straße übersah sie den vorfahrtberechtigten VW einer 48-Jährigen aus Stadland, die die Straße in Richtung Barghorn befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, nach dem die 18-Jährige über Schmerzen im Halsbereich klagte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Der entstandene Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wurde auf 7.000 Euro geschätzt. Der Fiat der 18-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

