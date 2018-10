Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Polizei Wildeshausen: Großenkneten/ OT Sage: Einbruchdiebstahl in Tankstelle +++ Hude: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Delmenhorst - Großenkneten/ OT Sage: Einbruchdiebstahl in Tankstelle

In der Zeit vom 02. Oktober 2018, 20:00 Uhr bis zum 03. Oktober 2018, 03:50 Uhr ist es in Sage an der Sager Straße zu einem Einbruch in die dortige Tankstelle gekommen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das Objekt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, auch können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen (3345).

+++

Hude: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 02. Oktober 2018, um 18:35 ist es in Hude auf der Linteler Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 21-jährige Fahrerin eines Smarts aus der Gemeinde Hude hat die Linteler Straße in Richtung Hude befahren, als diese im Bereich des Waldgebietes Reiherholz in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Hier lenkte sie gegen und überschlug sich in der Folge mehrfach. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzung in ein Oldenburger Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.

+++

Hatten: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am 02. Oktober 2018, um 21:30 Uhr ist es in Hatten auf der Hatter Landstraße zu einem Unfall zwischen einem Trecker-Anhänger-Gespann und einem Pkw gekommen, bei dem sich die Pkw-Fahrerin schwer verletzte. Ein 22-jähriger Fahrer aus der Gemeinde hat biegt mit einem Trecker mit zwei mit Kartoffeln beladenen Anhängern vom Grenzweg nach links auf die Hatter Landstraße ein. Dabei missachtet er die Vorfahrt der von links kommenden 73-jährigen Fahrerin eines BMW Mini aus Oldenburg, so dass dieses mit dem hinteren Anhänger kollidiert. Die Fahrerin wird dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden wird auf ca. 9000,- EUR geschätzt.

