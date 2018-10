Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Polizei Nordenham: Stadland, OT Havendorf: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen +++ Trunkenheit im Verkehr in Rodenkirchen +++ Betrunkener Pkw-Fahrer in Nordenham

Delmenhorst - Stadland, OT Havendorf: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Freitag, 02. Oktober 2018, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 437 (Zufahrt zum Wesertunnel) zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer befuhr den linken Fahrstreifen der B 437 in Richtung Bremerhaven und wollte auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er einen auf dem rechten Fahrstreifen in gleicher Richtung fahrenden 39-jährigen Pkw-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Zusammenprall wurde der Pkw erheblich beschädigt, am Lkw entstand leichter Sachschaden. Der Lkw- und der Pkw-Fahrer erlitten einen Schock, die 36-jährige Beifahrerin im Pkw erlitt neben einen Schock mehrere Prellungen. Alle Beteiligten mussten sich in ambulanter Behandlung begeben. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es sowohl auf der B 437 als auch auf der B 212 bis 17:00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

+++

Trunkenheit im Verkehr in Rodenkirchen

Am 03. Oktober 2018, gegen 02:50 Uhr, teilte ein Zeuge dem Polizeikommissariat Nordenham mit, dass ein Pkw-Fahrer die B 437 aus Richtung Bremerhaven kommend in starken Schlangenlinien befahren würde. Die eingesetzten Beamten konnten den besagten Pkw auf der B 212, kurz vor Rodenkirchen, sichten. Sie stellen eine äußerst unsichere Fahrweise fest. Der Fahrer fuhr in extremer Schlangenlinie in Richtung Brake wobei er mehrfach auf bis auf die Gegenfahrbahn fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 32-jährige Fahrer erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

+++

Betrunkener Pkw-Fahrer in Nordenham

Am 02.Oktober 2018, gegen 22:55 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Nordenham in 26954 Nordenham, OT Abbehausen, Butjadinger Straße, einen 51-jährigen Pkw-Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

