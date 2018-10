Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht in der Louisenstraße +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst - Ein 41-jähriger Mann aus Prag ist am Mittwoch, 03. Oktober 2018, 14:20 Uhr, mit seinem Volvo auf dem Beschleunigungsstreifen im Dreieck Stuhr zum Stehen gekommen. Er wollte auf die Autobahn 1 in Richtung Hamburg auffahren und stellte einen technischen Defekt am Pkw fest.

Zwei Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn wollten dem Mann in seiner misslichen Lage helfen und stellten im Gespräch mit dem Mann Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test zeigte einen Promillewert von 1,64 Promille an. Zusätzlich zeigte er körperliche Auffälligkeiten, die auf den Konsum anderer berauschender Mittel hindeuteten. Dieser Verdacht erhärtete sich nach Durchführung eines Schnelltests, der auf eine mögliche Beeinflussung durch THC deutete.

Dem Mann musste eine Blutprobe entnommen werden. Vor dem Transport des Mannes zur Dienststelle nach Delmenhorst wurden er und sein Pkw durchsucht. Dabei konnten noch Drogen und verbotene Messer gefunden werden.

Im Besitz eines Führerscheins war der Mann ebenfalls nicht.

Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt war beendet. Da der 41-Jährige über keinen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügte, wurde zur Sicherung des Strafvollstreckungsanspruchs ein Geldbetrag in Höhe von 1.000 Euro einbehalten.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Fragen bitte an Albert Seegers Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de