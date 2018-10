Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

LK Oldenburg: Korrekturmeldung Unfallort zur PM +++ Radfahrer bei Unfallflucht leicht verletzt++

Delmenhorst - In Doppelhaushälften eingebrochen - Zeugenaufruf

Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 29.09.2018, gegen 15:00 Uhr, bis zum 04.10.2018, gegen 10:00 Uhr gleich in zwei Doppelhaushälften in der Straße Am Sassengraben in Delmenhorst ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Bewohner beider Doppelhaushälften befanden sich zum Tatzeitpunkt nicht in ihren Häusern. Ob etwas entwendet worden ist, kann noch nicht gesagt werden.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Nummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

+++

Schwelbrand in Sauna

Durch zwei Saunagäste der Graftherme in Delmenhorst wurde ein Schwelbrand in einer Saune im Außenbereich der Anlage gemeldet. Der Brand brach am Donnerstag, den 04.10.2018, gegen 11:00 Uhr, vermutlich in der Zwischendecke der Sauna aus und konnte abschließend durch die Feuerwehr Delmenhorst gelöscht werden. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Zu der genauen Schadenshöhe können ebenfalls keine Angaben gemacht werden.

Die beiden Saunagäste werden geben, sich für mögliche Rückfragen bei der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.

+++

Radfahrer bei Unfallflucht leicht verletzt

Ein 30-Jähriger Radfahrer aus Delmenhorst wurde am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht leicht verletzt. Gegen 05:20 Uhr übersah der Fahrer eines Pkw auf der Neuen Straße in Delmenhorst den von rechts aus der Straße Zur Wassermühle kommenden 30-Jährigen auf seinem Fahrrad. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Der Pkw setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich weiter um den verletzten Delmenhorster zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet und Hinweise auf den Fahrer und/oder das Fahrzeug geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Rückfragen gerne an: Merle Behle Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de