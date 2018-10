Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Motorrad kommt alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab

Delmenhorst - Am Vormittag des 05.10.2018 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Lohfelde in Ganderkesee ein. Aus dem Haus wurden Schmuck, Uhren und Bargeld im Gesamtwert von über 2000 Euro entwendet.

