Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Einbruch in Frisörgeschäft

Delmenhorst - In der Nacht von Freitag, 05.10.2018, auf Samstag, 06.10.2018, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Frisörgeschäft an der Jägerstraße in Delmenhorst ein. Es wurden neben diversen Kosmetikartikeln auch eine geringe Menge Bargeld entwendet.

