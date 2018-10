Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Einbruchdiebstahl in Wohnhaus in Groß Ippener - Zeugenaufruf +++ Einbruchdiebstahl in Hofladen in Wardenburg - Zeugenaufruf +++ Verkehrsunfall in Wardenburg

Delmenhorst - Groß Ippener. Am Montag, den 08.10.2018, gegen 13 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Birkenweg ein. Es wurden mehrere Räume durchsucht, bis sie auf einen Hausbewohner trafen und flüchteten. Der oder die Täter entfernten sich in einem silbernen VW Passat. Es wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen. (1203501)

+++

Wardenburg. In der Zeit von Sonntag, den 07.10.2018, 17.00 Uhr, bis Montag, den 08.10.2018, 05.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Hofladen in der Sandkruger Straße ein. Der Verkaufsraum wurde durchsucht, entwendet wurde offensichtlich nichts. Trotzdem entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen. (1200352)

+++

Wardenburg. Am Montag um 13.25 Uhr befuhr eine 35-jährige Lkw-Fahrerin aus der Gemeinde Wardenburg die Dietrich-Dannemann-Straße und prallte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Daimler zusammen. Durch den Zusammenstoß entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro.

