Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Großenkneten +++ Sachbeschädigung durch Baumfällung in Dötlingen mit Zeugenaufruf +++

Delmenhorst - Landkreis Oldenburg/ Großenkneten. Am Mittwoch gegen 06:00 Uhr wurde eine 48-Fahrzeugführerin aus Cloppenburg bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die 48-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Hegeler-Wald-Straße in Richtung Huntlosen als plötzlich ein Wildschwein über die Fahrbahn lief. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Pkw nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Die Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, am Pkw entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

Landkreis Oldenburg/ Dötlingen. In der Zeit vom 08.10.18, 16:00 Uhr bis zum 09.10.18, 05:15 Uhr wurden im Zuge eines Radwegausbaus am Klattenhofer Kirchweg in Dötlingen durch unbekannte Täter drei Eichen gefällt. Laut eines vorliegenden Gutachtens hätten diese Bäume erhalten werden müssen. Die Polizeistation Dötlingen sucht nach Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 04432-1474 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de