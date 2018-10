Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Polizei Wildeshausen: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst - Diebstahl aus Wohnhaus Freitag/Sonnabend, 12./13.10.2018, zwischen 18:00 Uhr und 09:30 Uhr Delmenhorst, Ricarda-Huch-Weg Noch bevor Bewohner ihr neues Haus beziehen konnten, wurde es von Einbrechern heimgesucht. Unbekannte hatten sich in der Nacht zum Sonnabend durch eine Terrassentür Zugang verschafft und zum Teil noch verpackte Einrichtungsgegenstände, u.a. auch eine Waschmaschine entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 10.000,- Euro

Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte Am Sonntag, dem 14.10.18, gegen 01:30 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Kolberger Straße in Delmenhorst einzubrechen. Sie schlugen zunächst eine Fensterscheibe ein, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Als eine Alarmanlage ausgelöst wurde, brachen sie ihr Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten Sonnabend, 13.10.18, gegen 14:30 Uhr, Delmenhorst, Hasporter Damm Ein 40-jähriger Delmenhorster befährt einem Kleinkraftrad den Hasporter Damm in stadtauswärtige Richtung. Als er in Höhe des Niedersachsendamms auf den linken Fahrstreifen wechseln will, übersieht er das Fahrzeug eines 71-jährigen Delmenhorsters, der besagten Linksabbiegestreifen bereits befährt. Es kommt zu einem Zusammenstoß, bei dem der 40-jährige zu Fall kommt. Er wird leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Gesamtsachschaden: ca. 2.000,- Euro

Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten Sonnabend, 13.10.18, gegen 18:45 Uhr, Delmenhorst, Adelheider Straße/Elbinger Straße

Ein 35-jähriger Delmenhorster beabsichtigt mit seinem Pkw von der Elbinger Straße nach links auf die Adelheider Straße abzubiegen. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kommt er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, das Fahrzeug kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Dabei wird der Fahrer leicht verletzt. Gesamtschaden: ca. 17.000,- Euro

