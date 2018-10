Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Polizei Wildeshausen: Sachbeschädigung auf Sportplatz

Delmenhorst - Dötlingen: Sachbeschädigung auf Sportplatz In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Dötlingen auf dem Sportplatz an der Straße "Zum Sande" zu einer Beschädigung auf der Rasenfläche gekommen. Die Rasenfläche wurde durch das Befahren mit einem Pkw beschädigt. Hierbei wurde auch eine Bank touchiert, wodurch es zu Schäden an dem Pkw gekommen ist. Es dürfte sich bei dem benutzten Pkw nach ersten Erkenntnissen um einen VW oder Skoda in blau gehandelt haben, bei dem der Kühlergrill beschädigt wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen.

