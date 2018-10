Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

LK Oldenburg: Einbruch in eine Lagerhalle in Wardenburg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst - Ein schwarzer Toyota Avensis ist in der Straße 'Tiefer Weg' in Delmenhorst beschädigt worden. Der Pkw wurde am Mittwoch, 17. Oktober 2018, 15:00 Uhr, in der Straße abgestellt. Am Donnerstag, 18. Oktober 2018, 07:45 Uhr, wurden Unfallschäden am Fahrzeug festgestellt. Die linke Fahrzeugfront war verbeult und verkratzt. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (1248054).

