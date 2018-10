Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Autobahnpolizei Ahlhorn: N a c h t r a g zur Meldung Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf hier: Unfallzeit

Delmenhorst - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 20.10.2018, wurde gegen 23.00 Uhr durch Verkehrsteilnehmer auf der A 28 im Bereich der Anschlussstelle Adelheide in Richtung Oldenburg ein Pkw gemeldet, der auffällig in Schlangenlinie fuhr. Der Einsatzort liegt im Stadtbereich Delmenhorst. Durch eine Streife der Autobahnpolizei Ahlhorn konnte das Fahrzeug eines 28 Jahre alten Delmenhorsters kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,55 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Fahrerlaubnis des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt und das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihm untersagt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren und ein längerer Fahrerlaubnisentzug.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Zu einer weiteren Trunkenheitsfahrt kam es am frühen Morgen des 21.10.2018 gegen 00:45 Uhr auf der A 1. Hier meldeten Verkehrsteilnehmer einen unsicher fahrenden Klein-Lkw aus Rumänien zwischen den Anschlussstellen Lohne / Dinklage und Holdorf in Richtung Osnabrück. Der Einsatzort liegt im Bereich der Stadt Dinklage, Landkreis Vechta. Noch bevor die Polizei das Fahrzeug anhalten konnte, war dieses mit einem Mitteiler auf einen Parkplatz gefahren. Die unmittelbar danach eintreffende Streife der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierte den 32 Jahre alten Fahrzeugführer aus Rumänien. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,49 Promille. Da der rumänische Fahrzeugführer angab, erst nach dem Halten auf dem Parkplatz getrunken zu haben wurde die Entnahme von zwei Blutproben angeordnet. Die Fahrerlaubnis wurde einbehalten und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Zur Sicherung des Verfahrens wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000,- Euro angeordnet.

Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 20.10.2018, befuhr eine 20 Jahre alte Oldenburgerin mit ihrem Pkw den Überholfahrstreifen auf der A 28 zwischen der Anschlussstelle Hatten und dem Ostkreuz Oldenburg in Fahrtrichtung Oldenburg. Der Unfallort liegt noch im Bereich der Gemeinde Hude, Landkreis Oldenburg. Dabei wird sie von einem Pkw aus Diepholz rechts überholt. Dieser Pkw schert unmittelbar und knapp vor der Fahrzeugführerin auf den Überholfahrstreifen ein, so dass sie das Lenkrad nach rechts verreißt und mit ihrem Fahrzeug gegen die Seitenschutzplanke schleudert. Von dort rutscht das Fahrzeug zurück quer auf den Hauptfahrstreifen und kollidiert dort seitlich mit einen Pkw aus Oldenburg, der von einen 22 Jahre alten Fahrerin geführt wird. Bei dem Verkehrsunfall werden die 20 Jahre alte Oldenburgerin und ihre 23 + 24 Jahre alten , ebenfalls aus Oldenburg stammenden Insassinnen, leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer aus Diepholz setzt seine Fahrt fort, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Beide unfallbeschädigten Fahrzeug müssen abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 25.000,- Euro geschätzt.

Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben und auch Angaben zum Fahrzeug aus Diepholz machen können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Ahlhorn unter Telefon 04435/9316-0 zu melden.

