LK Oldenburg: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer in Hatten

Delmenhorst - Am Dienstag, 23. Oktober 2018, gegen 18:50 Uhr, kam es auf der Stedinger Straße in Delmenhorst zu einem Auffahrunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Die beteiligten Fahrzeuge fuhren hintereinander in stadtauswärtiger Richtung.

Kurz vor Erreichen der Dwostraße wollte eine 34-jährige Delmenhorsterin mit ihrem VW Polo nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Um den Gegenverkehr passieren zu lassen, bremste die 34-Jährige ab. Der nachfolgende Fahrzeugführer eines VW Passat, ein 45-jähriger Mann aus der Gemeinde Ganderkesee, bremste ebenfalls ab. Der dann folgende Fahrer eines Kleintransporters, ein 20- jähriger Mann aus Dortmund, bemerkte das Abbremsen der vor ihm fahrenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den VW Passat auf. Der Passat wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Polo geschoben.

Die 34-jährige Fahrerin vom Polo und ihre Mitfahrerin, eine 25-jährige Delmenhorsterin, erlitten leichte Verletzungen.

An den drei beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die auf ca. 12.000 Euro geschätzt wurden.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Fragen bitte an Albert Seegers Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de