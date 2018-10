Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

LK Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Brake +++ Aufmerksame Zeugen sorgen für Aufklärung

Delmenhorst - Eine 21-jährige Frau aus Elsfleth wurde am am Donnerstag, 25. Oktober 2018, 16:55 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Elsfleth-Huntorf verletzt.

Die Frau war mit ihrem VW Golf auf der Straße Huntorf in Richtung Elsfleth unterwegs und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Verkehrsbedingt musste sie ihren Pkw dafür stoppen. Das übersah der Fahrer eines folgenden Sattelzuges, ein 40-jähriger Mann aus Bulgarien. Es kam zum Auffahrunfall, durch den die junge Frau leichte Verletzungen erlitt.

Sie wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort behandelt und im Anschluss in ein Krankenhaus gefahren.

Ihr Pkw war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf ungefähr 8.000 Euro geschätzt.

