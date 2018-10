Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Einfamilienhaus +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst - Ein 30-jähriger Mann aus Bremen fiel am frühen Sonntag, 28. Oktober 2018, 00:30 Uhr auf, weil er im Bereich der Baustelle auf der Autobahn 1 zu schnell war.

Er befuhr mit einem Mercedes die Autobahn 1 in Richtung Hamburg und missachtete die baustellenbedingte Reduzierung der Geschwindigkeit. Teilweise war er bis zu 30 Stundenkilometer zu schnell. Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn entschieden sich zu einer Kontrolle und hielten den Mann auf dem Autohof an der Anschlussstelle Groß Mackenstedt an.

Die Beamten erkannten den Mann wieder. Er war seit Anfang des Jahres 2018 bereits zweimal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen. Auch nun konnte er keinen Führerschein aushändigen. Den 30-Jährigen erwartet das dritte Strafverfahren. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

