LK Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham

Delmenhorst - Zwei Personen wurden am Montag, 29. Oktober 2018, 16:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt.

Ein 20-jähriger Bremer befuhr mit seinem Kleintransporter die Bundesstraße 212 in Richtung Esenshamm. In Höhe der Einmündung zur Straße 'Am alten Deich' musste er seinen Transporter verkehrsbedingt stoppen. Das Abbremsen wurde von einer 70-jährigen Frau aus Nordenham übersehen. Trotz einer eingeleiteten Bremsung fuhr die Frau mit ihrem Renault auf den stehenden Transporter auf.

Der Fahrer des Kleintransporters und die Frau wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Der Renault war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 5.500 Euro geschätzt.

Fragen bitte an Albert Seegers Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de