Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Mit 2,28 Promille auf der A 29

Delmenhorst - Am Dienstag, 30.10.2018, fiel einem Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn gegen 16:20 Uhr ein Pkw auf, der in unsicherer Fahrweise die A29 in Fahrtrichtung Ahlhorner Dreieck befuhr. Eine hinzugezogene Streifenwagenbesatzung konnte den Daimler Chrysler aus Oldenburg, nachdem er die A29 an der AS Ahlhorn verlassen hatte, auf der B213 kontrollieren.

Fahrzeugführer war ein 41-jähriger aus der Gemeinde Großenkneten, der deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass dem 41-Jährigen das Recht aberkannt wurde, von einer ausländischen Fahrerlaubnis in Deutschland Gebrauch zu machen. Somit besteht außerdem der Verdacht, dass er das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis geführt haben könnte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

