Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Raub auf Lebensmittelfachgeschäfte in Oldenburg +++ Tatverdächtiger Delmenhorster festgenommen

Delmenhorst - Nach drei Raubüberfällen auf Oldenburger Lebensmittelmärkte konnte die Polizei einen 41-jährigen Tatverdächtigen ermitteln und vorläufig festnehmen.

Die Taten ereigneten sich am 16. August 2018 in der Wehdestraße, am 1. Oktober 2018 am Osterkampsweg sowie am 16. Oktober 2018 erneut in der Wehdestraße. In allen drei Fällen täuschte der Täter zunächst einen Einkauf vor, indem er Ware aus dem Markt auf das Kassenlaufband legte. Dann bedrohte er die Kassiererin mit einer Waffe, griff in die geöffnete Kasse und flüchtete mit Bargeld aus dem Geschäft.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen stellten die Beamten Übereinstimmungen sowohl bei der Begehungsweise der drei Taten als auch bei der Täterbeschreibung fest, die die Zeugen der Polizei gegenüber abgaben. Die Beamten stellten umfangreiche Ermittlungen zu diesen drei Raubüberfällen an, wodurch schließlich ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in Delmenhorst in den Fokus geriet. Der Mann wurde am Dienstagnachmittag in Oldenburg vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ ein Richter Haftbefehl; der 41-jährige Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen werden fortgesetzt. Abfragen bei benachbarten Dienststellen der Polizei führten zu dem Ergebnis, dass es am 12. September und 22. Oktober 2018 in Stuhr, sowie am 2. August und 20. September 2018 in Bremen-Huchting zu ähnlich gelagerten Überfällen gekommen war. Die Beamten prüfen derzeit unter anderem, ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht.

