Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

19-jähriger PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss in Brake.

Delmenhorst - Am Freitag Nachmittag drangen unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser im Bereich Delmenhorst-Ströhen ein. Während den Tätern aus einem Haus an der von-Lindern-Straße Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro in die Hände fiel, blieb der Schaden bei einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Gottfried-Keller-Straße vergleichsweise gering. Hier wurde nur wenig Schmuck entwendet.

