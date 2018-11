Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

LK Wesermarsch: Einbrüche in der Innenstadt von Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst - Am Wochenende waren Einbrecher in der Braker Innenstadt unterwegs.

In der Zeit von Freitag, 02. November 2018, 15:30 Uhr, bis Montag, 05. November 2018, 06:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Tagesklinik in der Straße 'Kaje' und suchten dort gezielt nach Wertgegenständen.

In der Nacht von Sonntag, 04. November 2018, auf Montag, 05. November 2018, suchten Einbrecher die Breite Straße auf. Zwischen 21:00 und 06:00 Uhr wurde in ein Restaurant eingebrochen. Auch hier wurde gezielt nach Bargeld gesucht. Bei den Räumlichkeiten eines Pflegedienstes sahen die Täter von einem Einbruch ab, nachdem das gewaltsame Eindringen misslang.

Zur Höhe des Diebesguts konnten noch keinen Angaben gemacht werden. Wer im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht hat, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich mit unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

