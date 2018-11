Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

LK Wesermarsch: Verkehrsunfall in Stadland-Kötermoor

Delmenhorst - Ein 17-jähriges Mädchen aus Stadland wurde am Montag, 05. November 2018, 06:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Sie war mit ihrem Fahrrad auf der Kötermoorer Straße in Richtung Schwei unterwegs. Das Rücklicht an ihrem Fahrrad war nicht funktionstüchtig. In der Dunkelheit wurde sie dann vom Fahrer eines Lkws, einem 33-jährigen Mann aus Berne, zu spät erkannt. Der rechte Außenspiegel des 7,5-Tonners berührte das Mädchen.

Glücklicherweise erlitt sie durch den Zusammenstoß nur leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Schäden am Lkw waren gering.

