Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Delmenhorst - In einen außergewöhnlichen Verkehrsunfall wurde am Montag, 05. November 2018, 18:40 Uhr, ein 58-jähriger Mann aus Ovelgönne verwickelt.

Er kam mit seinem Pkw von der B211 und war auf der L864 in Richtung Eckfleth unterwegs. In Höhe Neuenbrok kam ihm ein Pferd entgegen, das gerade zwei Pkw überholte. Das Pferd, es handelte sich tatsächlich um ein Rennpferd, touchierte den Pkw des 58-Jährigen. Am Auto entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Das Pferd wurde unverletzt in einem Straßengraben aufgefunden und durch die alarmierte Feuerwehr geborgen.

Die Pferdehalterin konnte ermittelt und das Tier wohlbehalten übergeben werden. Das Pferd war vom Hof in Elsfleth/Nordermoor ausgebrochen.

