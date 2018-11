Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

LK Oldenburg: Verkehrsunfall in Wildeshausen +++ 17-Jährige verletzt

Delmenhorst - Verkehrsgefährdend fuhr am Mittwoch, 07. November 2018, 09:10 Uhr, ein 18-jähriger Delmenhorster mit seinem Motorrad durch die Stadt Delmenhorst.

Er fiel einer Streife der Polizei Delmenhorst im Burggrafendamm auf, weil an seinem Krad keine Kennzeichen angebracht waren und sollte 'Am Stadtbad' kontrolliert werden. Von dort flüchtete er aber vor den eingesetzten Beamten und setzte sich über sämtliche Verkehrsregeln hinweg. Von der Straße 'An den Graften' fuhr er entgegen der vorgeschriebenen Richtung durch den Kreisverkehr, missachtete das Rotlicht mehrere Ampeln und fuhr mit bis zu 100 Stundenkilometern durch die Oldenburger Straße in Richtung Bahnhof.

Vom ZOB setzte er seine Fahrt als Geisterfahrer durch die Wittekindstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße fort, missachtete erneut das Rotlicht von Ampelanlagen und bog auf die Friedrich-Ebert-Straße ein.

Die ortskundigen Beamten ahnten nach Einfahren in die Fischstraße, dass der junge Mann sie an einem verengten Bahnübergang abhängen wollte und umfuhren den Bereich über die Bremer Straße. In der Dahlienstraße kam ihnen das Motorrad entgegen. Der Streifenwagen wurde quergestellt, um den Mann so zum Anhalten zu bewegen. Der Mann wollte sein Motorrad aber wenden, um die Flucht fortzusetzen. Auf dem Kopfsteinpflaster rutschte das Krad dann weg und prallte gegen den stehenden Streifenwagen.

Der 18-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen am Bein.

Die Schäden am Streifenwagen und dem Motorrad wurden auf ungefähr 4.000 Euro geschätzt.

Der Grund für die Flucht stand schnell fest: Das Motorrad war nicht zugelassen und damit auch nicht versichert oder versteuert. Im Besitz eines Führerscheins war der Mann auch nicht. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei Delmenhorst sucht nun Zeugen der Verfolgungsfahrt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen (1332899).

