Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Polizei Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst - Sehr unerfreulich begann der heutige Tag, 10. Oktober 2018, für einen Mannn aus Ganderkesee, der zum Einkaufen zum Netto-Markt in der Syker Straße nach Delmenhorst gefahren war. Hier hat er seinen grauen VW Tiguan für 15 Minuten von 08:45 Uhr - 09:00 Uhr geparkt. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellt er eine Beschädigung über circa 1.000 Euro am Kotflügel vorne rechts und an der Beifahrertür fest, die vermutlich durch ein unfallflüchtiges Fahrzeug verursacht wurde.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Delmenhorst unter 04221/ 1559-0 zu melden (7450).

