Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Delmenhorst - Hoher Sachschaden ist am Montag, 12. November 2018, 17:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Brake entstanden.

Ein 48-jähriger Mann aus Ovelgönne parkte seinen braunen Citroen Berlingo im Bereich vom Dialysezentrum in der Claussenstraße am Fahrbahnrand. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fiel ihm aus der Entfernung ein Lkw auf, der in der Nähe seines Fahrzeugs rangierte.

Erst zu Hause stellte er dann Beschädigungen an seinem Pkw fest. Das Fahrzeugheck und die linke Seite waren eingedrückt und verkratzt. Der Schaden am neuwertigen Citroen wurde auf 6.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Brake bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden (1356918).

