Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Tankstelle +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag, 12. November 2018, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 13. November 2018, 06:30 Uhr, in eine Tankstelle an der Adelheider Straße in Delmenhorst eingebrochen.

Die Täter hebelten die Tür zum Verkaufsraum auf und hatten es ausschließlich auf Tabakwaren abgesehen. Der entstandene Schaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Personen, die Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Abernettistraße geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Fragen bitte an Albert Seegers Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de