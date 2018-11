Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

LK Oldenburg: Zeugen nach Einbruch in eine Gartenlaube in Wildeshausen gesucht

Delmenhorst - Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 11. November 2018, 18:45 Uhr, und Mittwoch, 14. November 2018, 18:00 Uhr, in eine Gartenlaube in der Harpstedter Straße in Wildeshausen eingebrochen.

Aus dem Gartenhäuschen wurden elektronische Geräte entwendet, deren Wert noch nicht ermittelt werden konnte.

Zeugen, die im Umkreis vom Twistringer Weg Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 in Verbindung zu setzen (1367672).

