Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 17.11.2018

Delmenhorst - Großenkneten. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person.

Am 16.11.18, um 05.20 Uhr , kommt es in Großenkneten, Sager Esch, zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger befährt mit einem VW-Bus die Straße Sager Esch in Richtung Sage. Vermutlich infolge Unachtsamkeit gerät er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt hier gegen einen Straßenbaum. Dabei wird seine 23-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und es entsteht ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Harpstedt Verkehrsunfall.

Am 16.11.2018, um 13:10 Uhr, kommt es in Harpstedt / Prinzhöfte zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger befährt mit seinem PKW Toyota die Hauptstraße in Richtung Harpstedt. Hier übersieht er beim Linksabbiegen den Vorrang eines entgegenkommenden PKW Audi und der 69-jährigen Fahrzeugführerin. Es kommt zum Zusammenstoß wodurch ein Sachschaden von 6500 Euro entsteht. Beide Fahrzeugführer bleiben unverletzt. Die Fahrzeuge sind jedoch nicht mehr fahrbereit.

