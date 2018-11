LK Oldenburg: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Wardenburg

Delmenhorst - Leicht verletzt wurde ein 16-jähriger Delmenhorster am Dienstag, 20. November 2018, 07:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Lessingstraße in Delmenhorst.

Ein 48-jähriger Delmenhorster war mit einem Kleintransporter mit Anhänger auf der Lessingstraße in Richtung Friedensstraße unterwegs und bog nach links in die Andersenstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt des entgegenkommenden, 16-jährigen Radfahrers, der trotz Bremsung gegen den Anhänger prallte. Der Junge zog sich leichte Verletzungen zu und begab sich im Anschluss in ärztliche Behandlung.

Weder am Anhänger noch am Fahrrad entstanden Schäden.

Mitursächlich für das Zustandekommen des Verkehrsunfalls wird der Umstand gewesen sein, dass der Junge in der Morgendämmerung ohne eingeschaltete Beleuchtung unterwegs war.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Fragen bitte an Albert Seegers Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de