Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Stadt Delemnhorst: Kontrolle von Radfahrern auf dem Hasporter Damm

Delmenhorst - Aufgrund vermehrter Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Fahrradfahrern, die auf der falschen Straßenseite und/oder ohne funktionierende Beleuchtung unterwegs waren, wurde am heutigen Mittwoch, 21. November 2018, zwischen 07:15 und 07:45 Uhr, eine Kontrolle durchgeführt.

In der halben Stunde wurden auf dem Hasporter Damm, Ecke Berliner Straße, sieben Radfahrer angehalten und auf ihr Fehlverhalten angesprochen. Sie mussten ein Verwarngeld in Höhe von 20 Euro bezahlen. Vorbeifahrende Kinder wurden ebenfalls gestoppt und ermahnt. Ihnen bzw. ihren Eltern wurde auf auferlegt, die Beleuchtung am Fahrrad zu reparieren.

Die Kontrollen werden in der dunklen Jahreszeit wiederholt.

