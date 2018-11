Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

LK Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst - Nach einer Vorfahrtverletzung kam es am Donnerstag, 22. November 2018, 18:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in Wardenburg.

Eine 75-jährige Frau aus Großenkneten befuhr mit ihrem VW Golf die Raiffeisenstraße in Richtung Litteler Straße. An der Einmündung wollte sie nach links in Richtung Ortskern abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 24-jährigen Wardenburgers, der mit seinem VW in Richtung Garrel unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Der VW der 75-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

