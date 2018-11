Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Polizeikommissariat Brake: Betrunkener PKW-Fahrer auf Fähre gestoppt, versuchter Eiinbruch in Gaststätte

Delmenhorst - Fahren unter Alkoholeinfluss:

Am Freitag, 23.11.2018, 17:55 Uhr, wird der Polizei ein PKW mit unsicherer Fahrweise im Bereich "An der Fähre" in Lemwerder gemeldet. Bereits auf der Fähre nach Vegesack befindlich kann der Gesuchte, ein 40 Jahre alter Bremer, in einem Volvo angetroffen werden. Seine Atemalkoholkonzentration beträgt 1,48 Promille. Daher werden eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheines angeordnet.

Versuchter Einbruchdiebstahl aus Gaststätte:

Am 23.11.2018 versuchten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 18:30 Uhr in die Gaststätte "Stadtschänke", Steinstraße, Elsfleth einzubrechen. Die hintere Tür wurde aufgebrochen, entwendet aber wurde augenscheinlich nichts. Wer Hinweise zu einem möglichen Täter oder der Tat geben kann, wendet sich bitte unter 04401-9350 an die Polizei Brake.

