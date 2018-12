Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrzeugbrand auf Autobahn 1

Delmenhorst - Am Freitag, den 30.11.2018, gegen 21.40 Uhr, ereignete sich ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Spielothek in der Langen Straße in Berne. Zwei mit dunklen Sturmhauben maskierte, augenscheinlich männliche Täter, betraten durch den Eingang die Spielothek und bedrohten hier unter Vorhalt einer Waffe die Angestellte sowie vier weitere anwesende Gäste. Die Täter gelangten danach durch Herausgabe durch die Angestellte an Bargeld. Anschließend verliessen beide Täter mit dem erbeutetem Geld fluchtartig das Objekt. Die in der Spielothek anwesenden Personen blieben allesamt unverletzt. Die Täter trugen bei Tatausführung dunkle Bekleidung und wurden bei ca. 180-190 cm Körpergröße als schlank/durchtrainiert bzw. kräftig beschrieben. Die weiteren polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen dauern noch an. Wer Hinweise geben kann bzw. verdächtige Beobachtungen vor und nach der Tatausführung tätigen konnte, möge sich bitte bei der Polizei in Brake unter 04401/935-0 melden.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle i.V. PHK van Knippenberg Telefon: 04221-1559 116 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de