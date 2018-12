Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Stadt Delmenhorst/LK Oldenburg: Polizei Delmenhorst sucht Zeugin eines Verkehrsunfalls in Ganderkesee

Delmenhorst - Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht Einbrüche in Großenkneten verübt.

In der Zeit von Dienstag, 04. Dezember 2018, 18:30 Uhr, bis Mittwoch, 05. Dezember 2018, 06:00 Uhr, wurde die Diakonie in der Straße 'Am Esch' aufgesucht. Hier hebelten die Täter ein Fenster auf und suchten gezielt nach Bargeld. Der Sachschaden wurde hier auf ca. 500 Euro geschätzt.

Im selben Zeitraum gelangten unbekannte Täter auf das Gelände des Bauhofes in der Raiffeisenstraße. Hier wurde ebenfalls versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Da dieses Vorhaben misslang, wurde die Scheibe eingeschlagen. Die Räume des Bauhofes wurden nicht betreten. Den Schaden schätzten die eingesetzten Beamten auf ungefähr 400 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu beiden Taten geben können, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (1455016).

