Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Delmenhorst - Unbekannte Täter sind am Mittwoch, 05. Dezember 2018, in ein Einfamilienhaus in Harpstedt eingebrochen.

Sie begaben sich zwischen 16:00 und 20:15 Uhr auf die Rückseite des Hauses in der Heinrich-Böll-Straße, beschädigten dort ein Fenster und gelangten so in die Wohnräume. Hier wurde gezielt nach Wertgegenständen gesucht. Nach bisherigem Stand wurde etwas Schmuck entwendet.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (1458747).

