LK Oldenburg: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Wildeshausen

Delmenhorst - Einen Verkehrsunfall hat ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer am Samstag, 16. Februar 2019, auf dem Netto-Parkplatz an der Bargloyer Straße in Wildeshausen verursacht.

Eine 24-Jährige aus Wildeshausen stellte hier ihren Ford Focus gegen 11:00 Uhr ab. Als sie gegen 12:30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am rechten, vorderen Kotflügel fest. Der Schaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum unfallflüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (199061).

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Rückfragen bitte an Daniela Seeger Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de