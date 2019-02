Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst - Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte am Montag, 18. Februar 2019, ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Mergelgrund verhindert werden.

Durch den Zeugen konnte beobachtet werden, wie zwei unbekannte Täter versuchten, ein Fenster des Wohnhauses aufzuhebeln. Offensichtlich bemerkten sie, dass sie während ihrer Tatausführung beobachtet wurden und flüchteten. Daraufhin verständigte der Zeuge die Polizei.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (205769).

