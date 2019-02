Stadt Delmenhorst: Brand in einer Tiefgarage +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst - Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich am Mittwoch, 20. Februar 2019, gegen 0:12 Uhr, ein Brand in einer Tiefgarage in der Delmodstraße.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete Rauch, der aus der Tiefgarage hochstieg und verständigte die Feuerwehr. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Delmenhorst sowie die freiwilligen Feuerwehren Delmenhorst/Stadt, Delmenhorst Süd und Hasbergen unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Feuerwehren waren mit 14 Einsatzfahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort.

In der Tiefgarage befanden sich Fahrzeuge, die durch den Brand beschädigt wurden. Genaue Angaben zu den Fahrzeugen sowie zum entstandenen Schaden können derzeit nicht gemacht werden.

Für die Anwohner des angrenzenden Mehrparteienhauses in der Demoldstraße bestand zu keiner Zeit eine Gefahr, so dass sie während der Löscharbeiten in ihren Wohnungen verbleiben konnten. Die Polizei hat Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die Auffälligkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (211400).

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Rückfragen bitte an Daniela Seeger Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de