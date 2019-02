Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Autobahnpolizei Ahlhorn: Hoher Sachschaden bei Verkehrunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Holdorf

Delmenhorst - In der Zeit von Mittwoch, 20. Februar 2019, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 21. Februar 2019, 19:00 Uhr, zerschlugen unbekannte Täter die Verglasung einer Tür eines Einfamilienhauses in der Dürerstraße und verschafften sich auf diesem Weg Zutritt zum Haus. Im Gebäude wurden sämtliche Schränke durchsucht. Ob Diebesgut entwendet wurde, steht zum derzeitigen Moment noch nicht fest. Der Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen in dem Tatzeitraum gemacht haben und Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der 04431/941-0 in Verbindung zu setzen (220641).

