Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Stadt Delmenhorst: Unbekannte werfen Gullideckel auf geparkten Pkw +++ Zeugenaufruf +++ Mit 1,19 Promille im Pkw unterwegs +++ Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Delmenhorst - Unbekannte werfen Gullideckel auf geparkten Pkw +++ Zeugenaufruf

Unbekannte warfen am Dienstag, den 26.02.2019, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr, einen Gullideckel auf die Windschutzscheibe eines Pkw und beschädigten diese dadurch. Der VW stand zur Tatzeit ordnungsgemäß auf der Einfahrt eines Grundstückes am Leipziger Weg in Delmenhorst. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

+++

Mit 1,19 Promille im Pkw unterwegs

Am Dienstag, den 26.02.2019, gegen 20:30 Uhr, war ein 67-jähriger Delmenhorster mit seinem Pkw auf dem Brendelweg in Delmenhorst unterwegs. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle durch die Polizei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer des Smarts unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,19 Promille. Eine Blutentnahme wurde darauf durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.

+++

Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Ein 22-jähriger Delmenhorster setzte sich am Dienstag, den 26.02.2019, trotz Drogeneinfluss hinter das Lenkrad seines Pkw. Der junge Mann befuhr mit seinem VW Polo gegen 17:15 Uhr, die Adelheider Straße in Ganderkesee und fiel dort einer Polizeistreife auf. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle ergab ein Drogenvortest, dass der Delmenhorster unter dem Einfluss von THC stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den endgültigen Befund wird das Ergebnis der Blutprobe liefern. Gegen den 22-jährigen läuft nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

