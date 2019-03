Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Autobahnpolizei Ahlhorn: Ohne Pause quer durch Deutschland unterwegs +++ Kontrolle eines Transporters auf der Autobahn 1 im Bereich Wildeshausen

Delmenhorst - Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierten am Freitag, 01. März 2019, gegen 17:05 Uhr, einen VW Transporter aus Offenbach auf der Tank- und Rastanlage Wildeshausen-Nord. Der 39-jährige Fahrer war gewerblich mit seinem Transporter auf der Autobahn 1 in Richtung Köln unterwegs.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keinerlei Nachweise über seine Lenk- und Ruhezeiten erbringen konnte, weder in handschriftlicher Form noch mit dem im Fahrzeug verbauten digitalen EG-Kontrollgerät.

Obwohl das Kontrollgerät nicht ordnungsgemäß betrieben wurde, zeichnete es die Fahrleistung sowie die Fahrdauer auf. Beim Auslesen des Kontrollgerätes stellten die Beamten dann fest, dass der 39-Jährige das Fahrzeug an knapp zwei Tagen über 2.000 km bewegte. Am Donnerstag fuhr er von Offenbach nach Rostock, am Freitag befand er sich auf dem Weg von Hamburg nach Köln bis er der Kontrolle unterzogen wurde.

Weiterhin mussten sie mit Erschrecken feststellen, dass er seit Donnerstag nahezu 24 Stunden am Stück, abgesehen einer dreistündigen Pause, unterwegs war. Danach legte er eine fast sechsstündige Pause ein und setzte die Fahrt im Anschluss fort. Da die Pausen so kurz waren und somit nicht dem gesetzlichen Soll entsprachen, wurden diese nicht als Pausen anerkannt. Unterm Strich fuhr der Fahrer somit fast 36 Stunden ohne ausreichend Ruhezeit quer durch Deutschland.

Dem Fahrer wurde bis zum Erfüllen der gesetzlich vorgeschriebenen Tagesruhezeit die Weiterfahrt untersagt, erst dann darf er die Fahrt fortsetzen. Den Fahrer sowie dem Geschäftsführer erwarten nun empfindliche Bußgelder.

