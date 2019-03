Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

LK Wesermarsch: Verkehrsunsicherer Pkw in Brake aufgefallen +++ Fahrer unter dem Einfluss von Drogen

Delmenhorst - Verkehrsteilnehmer meldeten am Montag, 04. März 2019, 18:30 Uhr, einen Kleinwagen, der durch unsichere Fahrweise in Brake aufgefallen war.

Beamte der Polizei Brake konnten das Fahrzeug auf der Kirchenstraße in Höhe der Hammelwarder Straße stoppen. Schnell stellten sie die Ursache für das auffällige Fahrverhalten fest: Der Pkw befand sich in einem technisch bedenklichen Zustand und war absolut verkehrsunsicher. So waren Lenkung und Achsaufhängung nicht mehr intakt, die Profiltiefe der Bereifung gab ebenfalls Anlass zur Sorge.

Aus dem Fahrzeug kam den Beamten zudem intensiver Marihuana-Geruch entgegen. Der Fahrer, ein 23-jähriger Mann aus Brake, zeigte körperliche Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Rauschmitteln deuteten. Ein durchgeführter Test erhärtete den Verdacht und zeigte eine mögliche Beeinflussung durch THC an.

Gegen den Braker wurden mehrere Bußgeldverfahren eingeleitet. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Sein verkehrsunsicheres Fahrzeug wurde abgeschleppt.

