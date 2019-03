Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Vorfall auf dem Ziethenweg in Delmenhorst+++ Zeugen gesucht+++

Delmenhorst - Am Mittwoch, den 27. Februar, ist es gegen 07.45 Uhr zu einem Vorfall in Delmenhorst, im Ziethenweg, in Höhe einer dortigen Bushaltestelle gekommen. Beteiligt war ein silberner Pkw sowie ein jugendlicher Radfahrer. Mögliche Zeugen sollen sich an der benannten Bushaltestelle aufgehalten haben. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder einem möglichen Konflikt im Nahbereich machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.

