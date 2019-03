Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 10.03.2019

Delmenhorst - Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus

Am 09.03.2019, zwischen 13.00 Uhr - 19.00 Uhr, brachen unbek. Täter die Haustür eines Einfamilienhauses in der Eichenstraße in Delmenhorst auf. Die Täter drangen in die Räumlichkeiten ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Armbanduhr entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

