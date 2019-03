Stadt Delmenhorst: Pkw kollidiert gegen Gebäudewand eines Lebensmittelgeschäftes

Delmenhorst - Am Mittwoch, gegen 11:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatzgelände eines Lebensmittelgeschäftes in der Bremer Straße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Fahrzeugführerin aus Delmenhorst kollidierte mit ihrem Pkw Vw beim Umfahren des Geschäftes aufgrund von Unachtsamkeit alleinbeteiligt gegen eine Gebäudewand. Durch den Aufprall gegen die Gebäudewand wurde der 70-jährige Beifahrer des Pkw Vw, ebenfalls aus Delmenhorst, leicht verletzt. Am Pkw sowie an der Gebäudewand des Lebensmittelgeschäftes entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 3000 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Fragen bitte an Stefan Schmitz Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de